Haberler » Güncel » Denizli'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Haber

Denizli'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

24.02.2020 01:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:16Denizli'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
'nin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Marmaris'ten Hatay'a giden Mehmet Sönmez yönetimindeki HAS Turizm firmasına ait 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü, Medet Mahallesi yakınlarında Kale istikametine giden Osman Güven'in (52) kullandığı 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Güldane Güven (52) ile annesi Fatma Cabbar'ın (78) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumları ağır olan otomobil sürücüsü Osman Güven ile oğlu Engin Güven (23), ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Güven müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.
Kazada hayatını kaybedenler, olay yerindeki incelemenin ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  24 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
24.02.2020 02:42:53