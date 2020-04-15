Denizli'de otomobil alev alev yandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.
15.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:15
Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde park halindeki Hurşit Ünal'a ait olan 34 VJ 5098 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili incele başlattı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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