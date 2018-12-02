Denizli'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ömer Gündoğar (30) idaresindeki 20 HH 359 plakalı otomobil Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü Gündoğar otomobilin içinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların çağırdığı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan Gündoğar, sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gündoğar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Gündoğar'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Atatürk Caddesi,Tavas,Denizli
02 Aralık 2018 Pazar 13:56