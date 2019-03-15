Denizli'de Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Denizli'de, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı.
Araç içerisine sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, bulvarda seyreden otomobilin yan dönerek bariyerlere çarpması ve vatandaşların yardım için koşması yer alıyor.
Fatih Mahallesi, Osman Yüksel, Denizli, Güncel
Kaynak: AA