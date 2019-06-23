23.06.2019 22:06
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Denizli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Denizli

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, hafif ticari araca çarptı.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ulukent Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram D. idaresindeki 20 HU 310 plakalı otomobil, Emin U. yönetimindeki 20 ACA 686 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü Bayram D. ile yanında bulunan Gülsüm D. ve Süleyman D. otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Tavas , Denizli , 3. Sayfa

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