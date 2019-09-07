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Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hızını alamayan otomobil kamyona arkadan çarptı.

07.09.2019 17:12 Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hızını alamayan otomobil kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesinde, Denizli-Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil hızını alamayıp aynı istikamette ilerleyen ve ismi henüz belirlenemeyen 20 H 3020 plakalı kamyona arkadan çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan 1 şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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