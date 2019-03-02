Denizli'de Otomobil Ormanlık Alana Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kaynak: AA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin ormanlık alana yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Elvan Çümen yönetimindeki 20 R 8104 plakalı otomobil Kelekçi Mahallesi Gölcük mevkisinde ormanlık alana yuvarlandı.Kazada sürücü Çümen ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen oğlu yaralandı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.