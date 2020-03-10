Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
10.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:10
Denizli 'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Mustafa Gökhan Göçtü (40) idaresindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil ilçe çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Göçtü'nün cansız bedenini kaza mahallinden birkaç metre ilerideki tarım arazisinde buldu.
Yapılan incelemelerin ardından Göçtü'nün cenazesi Çardak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçtü'nün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Mustafa Gökhan Göçtü (40) idaresindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil ilçe çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Göçtü'nün cansız bedenini kaza mahallinden birkaç metre ilerideki tarım arazisinde buldu.
Yapılan incelemelerin ardından Göçtü'nün cenazesi Çardak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçtü'nün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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