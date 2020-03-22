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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

22.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:50
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli 'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada araçtan fırlayan yaralıları ise jandarma ekipleri şarampolde arayıp buldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Güney ilçesi Yenicekent Mahallesi Regülatör yolu üzerinde meydana geldi. Tayfun H. yönetimindeki 20 K 7608 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak aşağıya sürüklenen araçta sürücü Tayfun H. ile Ahmet A. ve Ali G., araçtan dışarıya savrularak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Ali G.'nin durumunun ağır, Tayfun H.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Denizli, Güncel

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