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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

23.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:18
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli 'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tayfun Hatay idaresindeki 20 K 7698 plakalı otomobil, Yenicekent Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Hatay ile otomobilde bulunan Ali Geyik ve Ahmet Aktar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Aktar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Buldan, Güncel

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