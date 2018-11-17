Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Resul Eskin'in kullandığı 20 AAB 477 plakalı otomobil, Denizli- Antalya
kara yolunun 27. kilometresindeki Çaylı
Hanı mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü, eşi Neslihan ile Buğlem, Çiğdem ve Mevlüt Emir Eskin, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Serinhisar,Denizli
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:12