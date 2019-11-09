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Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

09.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:00Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Afyonkarahisar yolu üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa K.'nın kullandığı 09 ACC 243 plakalı ticari otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından takla atarak karşı şeritte Afyon istikametine gitmekte olan 20 UE 068 plakalı minibüse çarptı. Otomobil ardından Ahmet B. yönetimindeki 20 NT 011 plakalı açık kasa kamyonete çarparak yola savruldu. Açık kasa kamyonet ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Mustafa K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Açık kasa kamyonet sürücüsü Ahmet B.'nin ise araçta sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan Mehmet B. ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen trafik kazasında araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: İHA

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