09.07.2019 21:58
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Denizli'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Denizli

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atıp şarampole devrildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice C. yönetimindeki 20 L 6231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü otomobil içinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine götürdü.

Hatice C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, Çivril, 3. Sayfa

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