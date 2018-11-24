Denizli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Denizli
'nin Çameli
ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Çameli'den Fethiye
yönüne giden Mustafa E'nin kullandığı 07 EZP 62 plakalı otomobil, Cevizli
Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş'a (53) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çağdaş, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mustafa E. gözaltına alındı.
Fethiye,Çameli,Denizli
24 Kasım 2018 Cumartesi 23:17