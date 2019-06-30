30.06.2019 22:51
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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Denizli

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Denizli yönüne seyreden Engin Y. (57) yönetimindeki 34 BMC 194 plakalı otomobil, Solmaz Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak 'a (47) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Budak, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Engin Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Mehmet Budak , Tavas , Denizli , Güncel

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