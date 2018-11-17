17 Kasım 2018, 22:24
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Denizli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Metin B. idaresindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A'ya (19) çarptı.


Ağır yaralan Cansu A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Pamukkale,Denizli
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:24