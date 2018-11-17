Denizli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Metin B. idaresindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, Süleyman Demirel
Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A'ya (19) çarptı.
Ağır yaralan Cansu A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Pamukkale,Denizli
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:24