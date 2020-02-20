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Denizli'de otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında

Denizli'nin Tavas ilçesinde dün akşam bir trafik polisinin otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının, güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

20.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:32Denizli'de otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında
'nin ilçesinde dün akşam bir trafik polisinin otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının, güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.
Denizli-Antalya kara yolu Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki Tavas Makası mevkisinde meydana gelen kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, bir kamyonetin evrakını kontrol eden Erkan Temel'in, Antalya yönüne giden bir otomobilin çarpması sonucu mesai arkadaşının yanına düşmesi yer alıyor.
Bu arada, kazada ağır yaralanan polis memuru Temel'in tedavisinin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik ekibi, dün akşam, Tavas Makası mevkisinde, trafik işaretlerini yerleştirerek, uygulama başlatmıştı.
Polis memurlarından Erkan Temel, bir kamyonetin evrakını kontrol ettiği sırada, O.Y'nin kullandığı 20 U 0353 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, O.Y, gözaltına alınmıştı.

Erkan Temel, Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

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