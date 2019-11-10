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Denizli'de otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

10.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:42Denizli'de otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
'nin ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Buldan'dan Güney ilçesi yönüne giden Muzaffer Saydam yönetimindeki 45 MA 072 plakalı otomobil, Bozalan Mahallesi yakınlarında Musa Tunç'un kullandığı 20 RA 221 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile odun yüklü traktör şarampole devrilirken, meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Saydam ile traktör sürücüsü Musa Tunç ve yanındaki Turgut Gürsoy yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan traktör sürücüsü Musa Tunç ile Turgut Gürsoy'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Denizli, Buldan, Güncel

Kaynak: AA

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