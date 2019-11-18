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Denizli'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

18.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:30Denizli'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Çövüt (74) yaşamını yitirirken, Furkan Özlük'ün (16) tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Horasanlı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Zekeriya Özlük (40) yönetimindeki 20 FK 546 plakalı otomobil, İbrahim Çövüt'ün kullandığı 20 AJC 12 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Çövüt ile Zekeriya Özlük'ün otomobilinde bulunan Furkan Özlük (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Çövüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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Kaynak: DHA

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