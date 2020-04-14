Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de pandemi süresince "sabit ve sürekli pazar" uygulamasına geçildi

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce haftada bir gün kurulan pazar yerlerinde haftanın 6 günü pazar kurulması kararlaştırıldı.

14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
Denizli'de pandemi süresince
Denizli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce haftada bir gün kurulan pazar yerlerinde haftanın 6 günü pazar kurulması kararlaştırıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hususundaki konuları görüşmek üzere Vali Hasan Karahan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.
Valilik binasında düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında gelen pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğunu ve bulaş riskini azaltmak üzere pandemi süresince, Pamukkale ve Merkezefendi ilçesi sınırlarında kurulan pazar yerlerinde sabit ve sürekli pazar uygulamasına geçilmesinin kararlaştırıldığı bildirilde.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu pazar yerlerinde sabit ve sürekli olarak haftanın 6 gününde pazar kurulmasına, pazar kurulan günlerde vatandaş yoğunluğuna mahal verilmemesine, büyük ve yoğun pazar yerlerinin dışında kalan ve vatandaş yoğunluğunun yaşanmadığı, sınırlı sayıda tezgah açılan küçük semt pazarlarının alışılagelen günlerinde mutat olarak kurulmasına devam edilmesine, sabit ve sürekli pazar uygulamasına geçilen yerlerde pazarın kapanma saatinin 19.00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı Haberler
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de pandemi süresince 'sabit ve sürekli pazar' uygulamasına geçildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Yurt dışından yurda getirilen 248 kişi, 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile karşılandı - Haber 17:06: Van'da 'İnfaz Kanunu'yla bin hükümlünün tahliyesi bekleniliyor - Haber 17:06: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 17:06: İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle... - Haber 17:06: Afyonkarahisar'da elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı - Haber 16:51: AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler