Denizli'de parkta ölü bulunan liseli genç toprağa verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde kayıp olarak aranırken Pamukkale ilçesindeki parkta ölü bulunan 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, dün Kervansaray Mahallesi'ndeki bir parktaki yapay şelalenin beton zeminde ölü bulunan Kerem Kartiz'in (17) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Otopside çakmak gazından zehirlendiği ve soğuktan etkilenerek öldüğü belirtilen Kartiz'in cenazesi, Kale ilçesi Esankaya Mahallesi'ndeki evlerine getirildi ve helallik alındı.

Kartiz, Esankaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kartiz'in sınıf arkadaşı Süleyman Künarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Kartiz'in ölümünü kabullenemediğini belirten Künarcı, "İyi bir arkadaşımdı. Severdim kendisini, yapacak bir şey yok." dedi.

Yahya Zeybek ise Kartiz'in 12 yıldır arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Ölmeden önce çakmak gazı çektiğini söylediler. Öyle bir çocuk değildi. Kendi halindeydi, çok şaşırdık. Kimse böyle zararlı maddeler kullanmasın. Gençliğini bu şekilde heba etmesinler." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Kerem Kartiz'in cesedi, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının içinde bulunan yapay şelalenin bakımını yapan görevliler tarafından beton zeminde hareketsiz halde bulunmuş ve sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Ayrıca Kartiz'in cesedinin yanında 2 çakmak gazı tüpü bulunmuştu.

Kaynak: AA