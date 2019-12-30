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Denizli'de patlama: 4 yaralı (4)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

30.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:40
'nin ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 4 kişi yaralanırken, dairenin duvarlarında büyük çaplı hasar oluştu.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Denizli'de patlama: 4 yaralı (4)

Zeytinköy, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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