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Denizli'de patlama: 6 yaralı (5)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3'ü İran uyruklu 6 kişi yaralandı.

30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:55
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3'ü İran uyruklu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi'nde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan İran uyruklu Nastaran Mohammadi (37), Reza Matoori Alizad, Yousef Ranmanae Sevigihiazar (38) ile Melike Hoşgören (23), Funda Bürüç (24), Şekip Karakuş (22) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Patlama sonrası ikinci kattan atlayan Reza Matoori Alizad'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkılırken binada büyük çaplı hasar oluştu. Yıkılan duvar ve eşya parçalarının çevredeki binalara da zarar verdiği görüldü.
Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, patlamanın doğal gazdan olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Aynı apartmanda yaşayan Kadir Suseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sonrası evde yangın çıktığını söyledi.
Önce yıldırım düştüğünü zannettiklerini anlatan Suseven, "Evdekilerden biri aşağıya atlamıştı. İtfaiye müdahale etti ve apartman sakinleri tahliye edildi." diye konuştu.
Ahmet Yeşil de patlamanın etrafı aydınlattığını dile getirdi.
Bağırışmalar üzerine dışarıya çıktığını ve evin duvarlarının yıkıldığını gördüğünü anlatan Yeşil, "Hemen ambulansı aradım, zaman kaybetmeden apartmanın doğal gaz ve elektrik tesisatını kapattım. Ucuz atlattık." dedi.
Denizli'de patlama: 6 yaralı (5)

Güncel

Kaynak: AA


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