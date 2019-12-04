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Denizli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Denizli'de piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

04.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:30Denizli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 kişi yakalandı
'de piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden temin edilerek Denizli'de piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla harekete geçen ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde 4 ayrı iş yerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda sahte para olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada toplam 5 sahte 100 ABD doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından parada sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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