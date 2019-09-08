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Denizli'de polis, drift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücüyü arıyor

DENİZLİ'de, 23 gün önce drift yaparak trafiği tehlikeye sokan, ardından da ters şeride girerek hızla uzaklaşan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için polisin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

08.09.2019 15:58 Denizli'de polis, drift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücüyü arıyor
DENİZLİ'de, 23 gün önce drift yaparak trafiği tehlikeye sokan, ardından da ters şeride girerek hızla uzaklaşan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için polisin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Siteler Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, 15 Ağustos tarihinde bir otomobil sürücüsü akan trafiğe aldırış etmeden aracıyla iki kez drift yaptı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, ardından ters şeride girerek uzaklaştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Polis, bulvar ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Otomobilin drift yaptıktan sonra karşı şeride geçerek hızla uzaklaştığı o anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis, beyaz renkli otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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