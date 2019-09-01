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Denizli'de polise kimlik göstermeyen 3 kişi gözaltına alındı

Denizli'de kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine karşı çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

01.09.2019 17:18 Denizli'de polise kimlik göstermeyen 3 kişi gözaltına alındı
Denizli'de kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine karşı çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan Candoğan Parkı'nda toplanan bir grup 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Polis ekipleri daha sonra dağılan grupta bulunan bazı kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi.

Durumundan şüphelendikleri kişilerden kimliklerini isteyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

Kimliklerini göstermek istemeyen H.Ö, B.A ile İ.E gözaltına alındı.
Şüpheliler kimlik tespiti için karakola götürüldü.

Denizli, Eylül, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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