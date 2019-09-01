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Denizli'de, polise kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltı

DENİZLİ'de, Dünya Barış Günü için düzenlenen basın açıklamasının ardından polisin yaptığı kontrolde, kimliklerini göstermeyen 3 kişi, gözaltına alındı.

01.09.2019 17:50 Denizli'de, polise kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltı
DENİZLİ'de, Dünya Barış Günü için düzenlenen basın açıklamasının ardından polisin yaptığı kontrolde, kimliklerini göstermeyen 3 kişi, gözaltına alındı.
Candoğan Parkı yanında, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla saat 16.00 sıralarında bir grup, basın açıklaması yaptı. Alanda görevli polis ekipleri, basın açıklamasının ardından dağılan gruptaki bazı kişilerin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kimliklerini kontrol etmek istedi. Polisler ile kimlik göstermek istemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Kimliklerini göstermek istemeyen H.Ö., B.A., ve İ.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.



Dünya Barış Günü, Eylül, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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