Denizli'de Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor
, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği
ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Alper'in ceza alanı dışından yaptığı ortada boşta kalan Luccas'ın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti. 12. dakikada savunmanın hatasından taç çizgisi üzerinde kazandığı top ile ceza alanı içerisine kadar giren Jailton'un doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Stackhowiak'ın müdahalesi ile top kornere gitti. 28. dakikada ceza alanı yayı yakınından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk Şahin
'in sert şutundan top baraja çarparak kornere gitti. 34. dakikada Setephane orta saha yakınlarında kazandığı top ile ceza alanı içerisine kadar girerek Deniz Yılmaz
'a pas verdi. Yılmaz'ın yerden kaleye gönderdiği sert şut savunmanın müdahalesi ile kornere gitti. 45. dakikada orta sahadan gönderilen topta ceza alanı içerisine kadar giren Mehmet Akyüz
kalece ile karşı karşıya kaldı. Akyüz vurmak yerine Ziya'ya pas vermek isteyince kırmızı siyahlılar topu uzaklaştırdı. 48. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Recep Niyaz
'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Ziya'nın şutunda top kalecide kaldı. 74. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Setephane'nin doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top üst ağlarda kaldı. 79. dakikada orta sahadan gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gençlerbirliği savunmasını çalımla geçen Burak Çalık
kaleciyi de geçerek boş kaleye gönderdiği topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.
KÜNYE
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
xx, Oğuz Terzi
xx, Hüseyin Aylak
xx, Denizlispor: Stackhowiak xx, Taha Can
xx, Deniz Vural
xx (Burak Çalık dk. 60 x), Ziya Alkurt xx (Tisdel dk. 90 ?), İsmail Aissati
x, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz (Burak Altıparmak
dk. 81 x), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Mbamba xx Yedekler: Asil Kaan
, Gökhan Süzen
, Tisdel, Burak Çalık, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç
, Muhammed Himmet Ertürk Teknik Direktör: Yücel İldiz
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan
xx, Ahmet Oğuz
xx, Yıldırım Mert xx, Yasin Pehlivan
xx, Nadir Çiftçi xx (Nobre
dk. 72 x), Sessegnon xx (Matei dk. 81 x), Luccas xx, Deniz Yılmaz xx (Bekir Yılmaz dk. 85 ?), Selçuk Şahin xx, Alper Uludağ
xx, Jailton xx Yedekler: Emrullah Şalk
, Berat Ayberk, Arnason, Matei, Rahmetullah Berişbek, Bekir Yılmaz Teknik Direktör: Erkan Sözeri Sarı kartlar: Aissati, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Denizlispor), Luccas, Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
(Ali İbileme - Gökten Ceylan/İHA)
Deniz Yılmaz,Denizli,Denizlispor,Gençlerbirliği
09 Aralık 2018 Pazar 18:16