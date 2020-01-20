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Denizli'de refüje devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilin içinde sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

20.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:42Denizli'de refüje devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye kurtardı
'nin ilçesinde kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilin içinde sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Şemsettin Ünlü yönetimindeki 15 HR 981 plakalı otomobil, Hüseyinler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil içinde sıkışan sürücü Şemsettin ile eşi Emine Ünlü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralan Ünlü çifti, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli, İtfaiye, Çal, Güncel

Kaynak: AA

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