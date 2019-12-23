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Denizli'de sağanak etkili oldu (3)

Denizli'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:59
'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, etkisini artırdı. Kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
Apartmanın çatısı uçtu
Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Çatının sitenin otoparkına düşmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu. Kiremit ve kereste parçaları da çevreye dağıldı.
Site yöneticisi Mehmet İncesöz, bahçedeki ağaçlar ve araçlarda hasar meydana geldiğini ancak yaralı olmamasına sevindiklerini söyledi.
Bülent Yüksel ise yaklaşık 10 yıl önce de yan apartmanın çatısının uçtuğunu dile getirdi.
Denizli'de sağanak etkili oldu (3)

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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