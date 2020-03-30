Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'de sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:34
Denizli'de sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Denizli 'de sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte dezenfektan üretiminin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

İhbar üzerine kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, farklı ebatlarda 120 kutu doldurulmuş ve henüz ambalajlanmamış 18 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi.

Sahte dezenfektan üretimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20’ye indirdi Haberler
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:46: Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz - Haber 19:46: Çorum Belediyesi gazetecilere tulum, eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı - Haber 19:46: Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Haber 19:44: Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Haber 19:43: Ağrı'da vatandaşlara "koronavirüs" uyarısı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber