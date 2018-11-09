Denizli'de Sahte İçki Operasyonu

09 Kasım 2018 Cuma 17:25



09 Kasım 2018 Cuma 17:25

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki restoran ve eğlence merkezlerinden boş içki şişelerini toplayan bir grubu tespit eden ekipler, fiziki takip başlattı. Yaklaşık bir aylık soruşturma sonunda Bağbaşı Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, bin 400 şişe sahte içki, bin 500 litre metil alkol, bin 600 boş içki şişesi, 16 bin sahte bandrol, 22 bin adet şişe kapağı ile jelatini, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Öte yandan, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan evin dışındaki bahçe çevresinin yeşil renkli, dışarından görünmeyi engelleyen tel örgülerle çevrildiği, oda içerisindeki duvarlara ses yalıtım malzemesi döşendiği, etrafı gösteren 4 kamera cihazının yerleştirildiği belirlendi.Olayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.