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Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Denizli'de sahte içki ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:12Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
'de sahte içki ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında kaçak ve sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere 9-15 Aralık'ta arasında düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 180 elektronik sigara ve likidi, 738 cinsel içerikli ürün, 459 paket kaçak sigara, 130 litre ve 105 şişe sahte içki, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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