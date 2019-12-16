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Denizli'de sanal bahis operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Denizli'de internet üzerinden yasa dışı sanal bahse aracılık yaptıkları ve banka hesaplarını para naklinde aracı olarak kullandıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

16.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:46Denizli'de sanal bahis operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı
'de internet üzerinden yasa dışı sanal bahse aracılık yaptıkları ve banka hesaplarını para naklinde aracı olarak kullandıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka hesabındaki hareketlilik üzerine araştırma başlattı.
Yapılan çalışmada, internet üzerinden yasa dışı bahis sitesine aracılık yaptıkları ve kendilerine ait banka hesaplarını para naklinde aracı olarak kullandıkları tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hesaplarında yaklaşık 350 bin lira tutarında şüpheli para hareketliliği bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkında ayrıca Futbol ve Diğer Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan toplam 35 bin 897 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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