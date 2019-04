Denizli'de Seçimlere İtiraz Edilen 3 İlçeden 2'sinde Sayım Yapılıyor

Kaynak: DHA

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP 'li Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek 'in 8 oy farkla, Babadağ ilçesinde ise Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Atlı 'nın 17 oy farkla kazandığı 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçlarına AK Parti 'nin yaptığı itirazlar kabul edildi. Her iki ilçeden sandıkların yeniden sayılmasına başlandı. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Yusuf Gülsever 'in 7 oy ile seçim kazandığı Baklan ilçesinde, İYİ Parti 'nin yaptığı itiraz ise inceleniyor.Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yüksel Kepenek, ilçe belediye başkanlığını 9 bin 389 oyla kazandı. En yakın rakibi AK Parti'nin adayı mevcut başkan Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. CHP'nin 8 farkla kazandığı ilçe sonuçlarına AK Parti tarafından dün itiraz edildi. Honaz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını tutanaklarda çelişkiler olduğu gerekçesiyle kabul etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçim kurulunda 80 sandıktan 41'inde oylar yeniden sayılmaya başlandı. Partililer de oy sayım işlemini takip ediyor.BABADAĞ'DA 10 SANDIK YENİDEN SAYILACAKBabadağ ilçesinde seçimi 17 oy farkıyla Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Salim Demirezen 'in elinden alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Atlı, Gazeteciler Cemiyeti 'nde düzenlediği toplantıda, AK Parti tarafından seçim sonucuna itiraz edildiğini söyledi. Babadağ Belediye Başkanlığı seçimini 17 oy farkıyla kazandığını ifade eden Ali Atlı, "AK Parti tarafından yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Toplam 22 sandıktan 10'u yeniden sayılacak. En doğru sonucun çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.BAKLAN'DA İTİRAZ İNCELENİYORBaklan ilçesinde de AK Partili Yusuf Gülsever'in 7 oy farkla kazandığı seçimler için İYİ Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi. AK Parti'nin adayı Gülsever 1990 oy alırken, en yakın rakibi İYİ Parti'nin adayı Hakan Orhan 1983 oy aldı. İYİ Partili Orhan, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini ıslak imzalı tutanaklarda tutarsızlıklar olduğunu, 16 sandıkta tekrar sayım yapılmasını beklediklerini söyledi.- Denizli