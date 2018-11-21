Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Denizli
'de trafikte seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi 29 Ekim
Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeki Hüseyin Türk
yönetimindeki 20 Y 0898 plakalı otomobilin ön kısmından duman çıktığını gören sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alan otomobildeki yangına müdahale ederek alevlerin otomobilin tamamını sarmasını önledi.
İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
29 Ekim,Adalet Mahallesi,Denizli
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:02