Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

24.08.2019 15:32 Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı
Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Denizli- Antalya kara yolunda Cankurtaran istikametindeki 16 RH 376 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Otobüsün içindeki dumanı fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünden yükselen alevleri söndürdü.
Otobüsün motor bölümü yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yolcu otobüsüne kent merkezindeki bir tamirhanede bakım yapıldığı ve yol testi için trafiğe çıktığı belirtildi.

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15   Nevzat Özkan: "Yeni Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir"
16:15   Başkan Sarıkurt: "Herkesin 'iyi ki Çorlu'da yaşıyorum' diyeceği bir Çorlu için yola çıktık"
16:15   Lösemili Yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:14   "Dijital dünyanın eğitim modeli; Anadolu 5.0"
16:14   Emine Bulut cinayeti
16:13   Buzdolabındaki yılan korkuttu
16:12   Kütahya'da orman yangını (1)