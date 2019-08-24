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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

24.08.2019 16:32
Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı
Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Denizli- Antalya kara yolunda Cankurtaran istikametindeki 16 RH 376 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Otobüsün içindeki dumanı fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünden yükselen alevleri söndürdü.
Otobüsün motor bölümü yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yolcu otobüsüne kent merkezindeki bir tamirhanede bakım yapıldığı ve yol testi için trafiğe çıktığı belirtildi.
Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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