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Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Denizli'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

05.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:58Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinden, rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları, 2 kişinin başına düştü. 112 Acil Sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Bazı mahallelerde ağaçlar, rüzgarın etkisiyle devrildi. Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Bağbaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan teleferik, hizmet veremedi.

Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde bulunan 2 minarenin cam kubbesi rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler, binaların çatılarından düşen parçaların toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kopan çatı parçası 5 araca zarar verdi
Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında güneşlik amacıyla bulunan alüminyum sundurma, gürültüyle caddenin ortasına düştü.
Bu sırada park halindeki 5 araç, kopan parçalar nedeniyle zarar gördü. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri önlem alıp caddeyi trafiğe kapattı.
Çatı parçasının düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde çatı parçasının düşmesi ve çevredekilerin korkuyla kaçması yer alıyor.

İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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