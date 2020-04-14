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Denizli'de sıkı koronavirüs denetimi

Denizli'de sıkı koronavirüs denetimiDENİZLİ'de polisin koronavirüs salgınına yönelik kent merkezindeki denetimleri sürüyor.

14.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:35
Denizli 'de sıkı koronavirüs denetimi
DENİZLİ'de polisin koronavirüs salgınına yönelik kent merkezindeki denetimleri sürüyor. Araçlarda bulunan kişilere sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara ateş ölçümü de yapıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'deki uygulama noktalarında denetimlerine devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan araçlarda bulunanların ateş ölçümü yapılıyor. Diğer yandan sürücü ve yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları uyarısı yapılıyor. Sürücünün yanındaki koltukta oturan yolcular, arka koltuklara yönlendiriliyor.
Araç sürücülerinden Mustafa Kocaerkek, vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle yakın temastan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Yapılan uygulamayı çok doğru buluyorum. Yan koltukta oturan arkadaşım, yapılan uyarı sonrası arka koltuğa geçti. Olması gereken bence bu. Farklı bir uygulama ancak bizim her yerde mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıları dikkate aldıklarını kaydeden Mehmet Songut ise, "Yan yana oturuyorduk. Arkaya geçmemi rica ettiler. Bende arka koltuğa geçtim. Kurallara uyuyoruz. Herkes salgından korunmak için dikkatli davranmalı ve sosyal mesafe kuralına uymalı" diye konuştu. Denizli’de sıkı koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Güncel
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