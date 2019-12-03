Haberler » Güncel » Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haber

Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu

Denizli'de 4 aydır teknik ve fiziki takipte olan jandarma ekipleri 5 adrese bakın düzenledi. Yapılan operasyonda bir evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği ele geçirildi.

03.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:40

'nin Bozkurt ilçesinde silah atölyesine çevrilen bir evde 94 tabanca, 27 av tüfeği ile 2 bin mermi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

4 AY TAKİP EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bozkurt ilçesinde önceden belirlenen 5 adrese baskın yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi, 12 av tüfeği gövde ve tetik tertibatı, 8 kurusıkı tabanca gövdesi ve üst kapak takımı, silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan aletler bulundu. Soruşturma kapsamında M.K.T, S.V.F. ve S.G. gözaltına alındı.

Zanlıların, farklı tarih ve şehirlerden temin ettikleri silah parçalarını çekmemek amacıyla 5 ayrı adrese kargo yoluyla ulaştırılmasını sağladığı ve daha sonra da atölyeye çevirdikleri ayrı bir evde birleştirdikleri ortaya çıktı.

Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu

Denizli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı - Haber
12:56 Antalya iyi parti antalya il binasında yangın - Haber
12:54 Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı - Haber
12:52 Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek - Haber
12:51 Antalya yeni icra dairesinin açılışı yapıldı - Haber
12:51 Paranın patronundan Gaziantep'le işbirliği - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:03:32