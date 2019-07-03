03.07.2019 17:01
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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu

Denizli

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine otomobil yedek parçası satışı yapan bir kişinin kaçak silah ticareti yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelinin ev ve işyerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 9 bin 345 av tüfeği fişeği, 307 tabanca fişeği, 20 bıçak, 7 şarjör, 6 kabze ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

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