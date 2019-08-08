Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir eğlence yerinde çıkan silahlı kavgada, İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve azası Ömer Gökçe, tabancayla vurularak yaralandı.

08.08.2019 14:34 Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı
Denizli'nin Çal ilçesindeki bir eğlence yerinde çıkan silahlı kavgada, İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve azası Ömer Gökçe, tabancayla vurularak yaralandı.
Süller Mahallesi'ndeki bir eğlence yerine giden İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve azası Ömer Gökçe ile mekanda bulunan bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından Arıkan ve Gökçe'ye tabancayla ateş edildi. Açılan ateşte Arıkan ve Gökçe vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Gökçe'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Gökçe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli, İsabey, Gökçe, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:49   Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (1)
14:49   Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılarını sürdürüyor
14:49   Muradiye içme suyu deposunun elektrik panosu yenilendi
14:48   Bahçeli: "(İYİ Parti) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin...
14:48   Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak...
14:48   Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü
14:46   Havalimanındaki danışma robotlarına yoğun ilgi