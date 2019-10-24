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Denizli'de "siyanürle intihar" ihbarı üzerine apartman boşaltıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde siyanür içerek intihar edeceğini ileri süren kişinin yaşadığı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

24.10.2019 17:56
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde siyanür içerek intihar edeceğini ileri süren kişinin yaşadığı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Fesleğen Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan bir kişi, polisi arayarak "siyanür içip yaşamına son vermek istediğini" söyledi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi. Bu sırada evin balkonuna çıkan kişinin elindeki bıçak ve çay bardağındaki sıvıyla çevredekileri korkutmaya çalıştığı görüldü.
Kendisini yaralamaya çalışan kişiyi polis ekipleri ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Bu kişinin yaşadığı apartman, karantina tedbirleri kapsamında tahliye edildi. KBRN ekibi, apartmanda yaptığı kimyasal ölçümlerde sağlığa zararlı herhangi maddeye rastlamadı.
Olayı sokakta gözyaşları içinde izleyen anne H.U, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ve yetkililerden oğluna yardım edilmesini istediğini belirtti.
Denizli'de

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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