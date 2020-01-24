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Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi

Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarında fiyatları olumsuz etkileyip yükselmesine neden olurken, bunun yanında pazarcı esnafı vatandaşların üşüdükleri için pazar alışverişine gelmediklerinden dert yadı.

24.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:17Denizli'de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi
'de soğuk havalar semt pazarlarında fiyatları olumsuz etkileyip yükselmesine neden olurken, bunun yanında pazarcı esnafı vatandaşların üşüdükleri için pazar alışverişine gelmediklerinden dert yadı.

Kentte uzun süredir devam eden olumsuz hava koşulları semt pazarlarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Pazarda en çok satılan ürünlerin başında gelen patates 2-2.5 TL, soğan 1.5-2.5 TL, domates 2.5-4 TL, portakal ve mandalina 2-3 TL, limon 4 TL arasında satılıyor. Pazarcı esnafın fiyatların önceki dönemlere göre yüksek olmasının nedeninin ise havaların soğuk gitmesinden kaynaklandığını ifade ettiler. Pazarcı esnafı soğuk havaların aynı zamanda iş potansiyelini de düşürdüğünü kaydederek vatandaşların üşüdükleri için çoğu zaman pazar alışverişlerine çıkmadıklarını meyve ve sebze ihtiyaçlarını marketlerden karşıladıklarını söyledi. Pazarcı esnafı fiyatların yüksek olmasının kendilerinden kaynaklanmadığını ürünlerin geliş rakamlarının yüksek olmasından kaynaklandığını da sözlerine eklediler.

Vatandaşların bazıları fiyatların mevsimine göre çok yüksek olmadığını savunurken bazıları ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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