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Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 65 üzeri kişiler için ihbar yağdı

DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı.

22.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:05
Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 65 üzeri kişiler için ihbar yağdı

DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı. İhbarlar üzerine polis, sokak ve parklarda kimlik kontrolü yapıp, 65 yaş üzeri kişileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri 112 İhbar Hattı'ndan yardım isteyen yaşlıların, acil ihtiyaçlarını karşılayıp, marketten alışverişlerini yaptı.

Denizli 'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirisün yayılmaması için aldığı tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri önlemler aldı. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte bu sabahtan itibaren polise yoğun şekilde ihbarlar yapıldı. Binlerce vatandaş sokakta, parkta gördüğü 65 yaş üzeri kişileri polise ihbar etti. Polis telsizinden sürekli olarak yasağı ihlal eden 65 yaş üzeri kişilerle ilgili ihbarlarla ilgili anonslar yapıldı. İhbar üzerine parklara giden polis ekipleri gördükleri, yaşları 65 üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde 65 yaş üstü olan kişiler, uyarılıp, evlerine gönderildi.  Polis ve zabıta ekipleri parkların yanı sıra pazaryerlerinde de aynı şekilde kimlik kontrolü yapıp, uyarılarda bulundu.

POLİSLER YAŞLILARIN MARKET İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Denizli'de 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağıyla nedeniyle çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 telefonlarını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. 93 yaşındaki Mehmet Nazmi Uygur ve eşi 86 yaşındaki Adile Uygur da 112'yi arayıp, market ihtiyaçları olduğunu söyledi. İhbarı üzerine sivil polis ekibi,  yaşlı çiftin evine gönderildi. Polis ekibi, maske takarak gittikleri evde Uygur çiftinin marketten alınacaklarının listesini yaptı. Ardından da marketten alışverişi yapıp, poşet içinde teslim etti. Polis ekibi, yaşlı çifti, evden çıkmamaları için bir kez daha uyardı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Denizli, Polis, Güncel

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