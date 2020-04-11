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Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan kişi eşini araçta bırakıp kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında yaralama suçundan arama kararı olan O.K, birlikte sokağa çıkma yasağına uymadığı eşini araçta bırakarak kaçtı.

11.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:48
Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan kişi eşini araçta bırakıp kaçtı
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında yaralama suçundan arama kararı olan O.K, birlikte sokağa çıkma yasağına uymadığı eşini araçta bırakarak kaçtı.
Pelitlibağ Mahallesi'nde seyreden hafif ticari araç, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerince bir süre takip edilen aracın sürücüsü O.K, Barış Caddesi'nde eşi S.K'yı araçta bırakarak uzaklaştı.
O.K'nin "yaralama" suçundan arama kararı olduğu bildirildi.
S.K'nin ifadesinde, "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın, fark etmez." dediği öğrenildi.

Öte yandan, ikiliye sokağa çıkma yasağına uymadığı ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel
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