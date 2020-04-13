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Denizli'de sokağa çıkma yasağını 542 kişi ihlal etti

Denizli'de hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 542 kişiye toplamda 290 bin 842 TL para cezası kesildi.

13.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:50
Denizli'de sokağa çıkma yasağını 542 kişi ihlal etti
Denizli 'de hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 542 kişiye toplamda 290 bin 842 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgilerde, İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz 10 Nisan gecesi 00.00'dan itibaren Denizli ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak için aldığı sokağa çıkma kararının kentte harfiyen uygulandığı kaydedildi. Bu karar ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de görevliler haricinde vatandaşlar evlerine kapandı. Karar sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uymayınca cezalar da kaçınılmaz oldu.

Her türlü uyarılara rağmen farklı mazeretler ile sokağa çıkanlara polis ve jandarma ekipleri idari ceza işlemi uyguladı. Denizli genelinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağında, 542 kişi sokağa çıkma yasağı kuralına uymadı ve toplamda 290 bin 842 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. Denizli genelinde sokağa çıkma yasağını en çok ihlal eden ilçeler arasında ilk üç sırayı 215 kişi ile Pamukkale, 105 kişi ile Merkezefendi ve 62 kişi ile Serinhisar ilçeleri aldı.

Yasağı en az ihlal eden ilçeler ise 1'er kişi ile Babadağ ve Güney ilçeleri oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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