Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de sokak köpeği katledildi - Haberler

Denizli'de sokak köpeği katledildi

Denizli'de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.

06.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:13 Denizli'de sokak köpeği katledildi
'de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Denizli-Uşak karayolu üzerinde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar gönüllü görevlisi Hasan Müştak (73), Çivril-Çal ilçe yol ayrımında telef edilmiş bir sokak köpeği buldu. Hayvanın kulaklarına ve gözlerine zarar verildiği görülürken, Tavas durumu hemen belediyeye bildirdi. Hasan Müştak Tavas, olayı yargıya taşıyacağını kaydederek, "Bu olayı da yargıya taşıyacağım, nereye kadar gidiyorsa götüreceğim" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Tavas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:06   Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
00:06   İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi - Haberler
23:57   Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı - Haberler
23:54   Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Haberler
23:45   Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
23:29   Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi - Haberler
23:15   Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var - Haberler
23:12   Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar - Haberler
23:12   Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz - Haberler
23:00   16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı - Haberler
7.01.2020 00:17:20