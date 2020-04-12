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Denizli'de sokak sokak ekmek dağıtıldı

Denizli'de sokak sokak ekmek dağıtıldı -Sokaga çıkma yasağı olan kentte ekmek vatandaşlara götürüldü Denizli'de bir mahalle muhtarı ve Pamukkale Belediyesi ekipleri fırınlarla anlaşarak sokağa çıkma yasağından dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşların evlerinin önüne kadar ekmek götürdü.

12.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:08
Denizli 'de sokak sokak ekmek dağıtıldı
-Sokaga çıkma yasağı olan kentte ekmek vatandaşlara götürüldü
DENİZLİ - Denizli'de bir mahalle muhtarı ve Pamukkale Belediyesi ekipleri fırınlarla anlaşarak sokağa çıkma yasağından dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşların evlerinin önüne kadar ekmek götürdü.
Kentte sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyan vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Pamukkale Belediyesi ile Pelitlibağ Mahallesi Muhtarlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarıya çıkmayan vatandaşlara ekmek götürdü. Mahallede bulunan iki fırından çıkan ekmekler zabıta ekipleri ve mahalle muhtarıyla farklı noktalarda durdu. Zabıta ekiplerinin araçlarından 'Her evden bir vatandaş gelerek ekmek alabilir' şeklinde anons yaparak vatandaşlara ekmek getirildiğini duyurdu. Ekipler dışarı çıkanları ise sosyal mesafeye uyulması için sık sık vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinde başlayan ekmek dağıtımları kapsamında yaklaşık 2 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiği belirtildi. Ekmek dağıtımında vatandaşları tek tek arayarak bilgilendiren mahalle muhtarı Mesut Ünal, "Sosyal mesafenin korunması ve izdiham yaşanmaması anlamında biz buradan kamyonete ekmekleri yüklüyoruz. Zabıta arkadaşlarımız nezaretinde sokaklarda ve caddelerde anons ederek her evden bir kişinin inmesini sağlayarak güvenli bir şekilde ekmek dağıtımı yapıyoruz. Hem fırın önünde izdiham yaşanmıyor. Hem de sosyal mesafe korunmuş oluyor" dedi.
Vatandaşlar ise ekmek dağıtımından memnun olduklarını belirterek, "Hizmet iyi, mahalleye kadar geldi ekmek" ifadelerini kullandı. Denizli’de sokak sokak ekmek dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Zabıta, Genel
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